نقيب الفلاحين: بورسعيد من المحافظات الواعدة في المجال الزراعي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن محافظة بورسعيد محافظة تجارية وصناعية واتجاهها للتوسع في المجال الزراعي، بجانب أنها منطقة لوجستية ما يجعلها محافظة متكاملة، لافتاً إلى أنها إحدى 9 محافظات يصرح لها بزراعة الأرز.

وأضاف في تصريحات اليوم أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتطهير بحيرة المنزلة بجانب أن محافظة بورسعيد تطل على البحر الأبيض المتوسط يجعلها من المحافظات الكبيرة في الإنتاج السمكي، وكونها منطقة لوجستية فإنها إحدى أهم المحافظات في الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة في المجال الزراعي.

وأشار إلى أن بورسعيد تزرع نحو 140 ألف فدان من مختلف المحاصيل المهمة وبها نحو 29 ألف فدان من الأرز ونحو 30 ألف فدان من البنجر، كما تزرع القمح والقطن والكثير من المحاصيل العلفية.

وأكد أبوصدام أن تحول محافظة بورسعيد إلى الزراعة أمر طبيعي خاصة أنها تمتلك أراضٍ زراعية خصبة في ظل اهتمام الدولة بها لتكون من المحافظات المنتجة زراعيا، وظهر ذلك جليا في تقنين الأراضي الزراعية بالمحافظة وتسليم 127 من عقود تمليك الأراضي للمزارعين بجنوب وشرق بورسعيد خلال احتفالية عقدت بالديوان العام تم خلالها توزيع العقود على عدد من المزارعين بمناطق سهل الطينة وسهل الحسينية ومثلث الخير .