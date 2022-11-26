نقيب الفلاحين: انطلاق البورصة السلعية أولى خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بعزم الحكومة إطلاق البورصة السلعيه لافتا إلى أن البورصة السلعية هي أول خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين .

وأضاف أبوصدام في تصريحات له، أن البورصة السلعية سوف تساهم في عرض منتج بموصفات قياسية حيث يجمع الانتاج ويطرح للعامه بعد تصنيفه إلي عدة درجات ليباع كل درجة بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب مما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع .

وأشار عبدالرحمن إلى أن البورصة السلعية تخلق سوق ينظم تداول السلع القابله للتخزين عبر سوق إليكترونية معلن يساهم في الإعلان عن الأسعار بشفافية ويعتبر وسيلة جديدة لتسويق المنتجات الزراعية بسرعة فائقة ويخلق منافسة شريفة لبيع المنتجات الزراعية محليا ودوليا مما يمنع الاحتكار ويخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك قاضيا على السلاسل الوسيطة من السماسرة بنزاهة تحد من العشوائية في البيع بالمزادات بالأسواق وبطريقه آمنه فيها ثقه للمتعاملين .

وأكد عبدالرحمن أن انطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخرى لتسويق المحاصيل يحل معظم المشاكل المرتبطه ببيع المحاصيل وتضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي .