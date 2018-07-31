نقيب الفلاحين: المبيدات المغشوشة هي المسبب لانتشار الآفات الزراعية

الصاوي أحمد:قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين في اجتماع النقابة الشهري عن شكوي الفلاحين عن انتشار المبيدات المغشوشة التي تزيد الاعباء علي الفلاحين ولاتقضي علي الآفات.و أكد نقيب الفلاحين أن المبيدات المغشوشة جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تساعد علي انتشار الافات لكون الفلاح ي

الصاوي أحمد:

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين في اجتماع النقابة الشهري عن شكوي الفلاحين عن انتشار المبيدات المغشوشة التي تزيد الاعباء علي الفلاحين ولاتقضي علي الآفات.

و أكد نقيب الفلاحين أن المبيدات المغشوشة جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تساعد علي انتشار الافات لكون الفلاح يعتمد عليها وهي عبارة عن محاليل مغشوشة تصنع في بير السلم لا تؤثر علةدى الافات وتكلف المزارعين أعباء ماليه اضافيه دون فائدة حقيقية.

وأضاف أن وزارة الزراعه يجب أن تقوم بالدور المنوط بها لمكافحة انتشار هذه المبيدات وكذا المبيدات مجهولة المصدر التي قد تتسبب في كوارث صحيه للمواطنين خاصة اذا كانت غير مطابقه للمواصفات.

وأوضح حسين عبدالرحمن أن مكافحة هذه الظاهره التي تنهك الاقتصاد الوطني وتنخر في عظام المزارعين واجب وطني يجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليه.

وأشار إلى توعية الفلاحين بعدم شراء اي مبيد من مكان غير مرخص أو شخص غير متخصص والتاكيد علي ضرورة مراعاة تاريخ الصلاحيه واصل المنتج والشراء من المنافذ الشرعيه المخصصه لذلك مع الابلاغ عن اي حاله مخالفه لذلك لمصلحة الجميع.