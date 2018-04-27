نقيب الفلاحين: الكينوا مربح للمزارع وهو محصول المستقبل

الصاوي أحمد:أشاد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين بالحملة القومية لزراعة الكينوا التي أعلنتها وزارة الزراعة اليوم كمحصول بديل للقمح.وقال نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"المال" إن الكينوا اختيار سليم من وزارة الزراعه حيث أن الكيلو منه يصل سعره إلي 170 جنيه وينتج الفدان في المتوسط طن وقد تص

الصاوي أحمد:





أشاد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين بالحملة القومية لزراعة الكينوا التي أعلنتها وزارة الزراعة اليوم كمحصول بديل للقمح.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ”المال” إن الكينوا اختيار سليم من وزارة الزراعه حيث أن الكيلو منه يصل سعره إلي 170 جنيه وينتج الفدان في المتوسط طن وقد تصل الانتاجيه إلي 2 طن حسب جودة وخدمة الارض لذا يعتبر من المحاصيل المربحه للمزارع ويمكث في الارض فتره قصيره من 100يوم إلي 160 يوم حسب صنف النبات متاخر النضج أو مبكر.

وأشار عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين إلى أن الكينوا هي حبوب المستقبل حيث أن منظمة الفاو قالت إن هذا النبات هو غذاء القرن 21.

وأوضح نقيب الفلاحين أن لهذا النبات قيمه غذاء عاليه حيث يستخرج من حبوبه زيت طعام كما تحمص الحبوب وتطحن يعمل منها دقيق يخلط بدقيق القمح لعمل كل انواع المعجنات كما أن اوارقه تطبخ كالسبانخ ويمكن أن تطبخ الحبوب كالارز .

وألمح نقيب الفلاحين إلى أن هذا النبات مناسب للظرف الحالي حيث يتحمل ملوحة التربه وغير شرهه لاستهلاك المياه لهذه الأسباب سميت الكينوا بأم الحبوب.