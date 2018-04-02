نقيب الفلاحين: القطن المحصول الأفضل حاليًا للمزارعإشادات واسعة بدور "الزراعة" في تسويق محصول القطنالصاوي أحمديعتبر القطن هو الأفضل حاليا من حيث العائد المادي للمزراع، وسط الإقبال على زراعة المحصول في المحافظات المختلفة بسبب سعره الجيد ودور وزارة الزراعة في تطبيق الزراعة التعاقدية على الم

نقيب الفلاحين: القطن المحصول الأفضل حاليًا للمزارع

إشادات واسعة بدور “الزراعة” في تسويق محصول القطن

الصاوي أحمد



يعتبر القطن هو الأفضل حاليا من حيث العائد المادي للمزراع، وسط الإقبال على زراعة المحصول في المحافظات المختلفة بسبب سعره الجيد ودور وزارة الزراعة في تطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول الموسم الحالى لأول مرة.

أشاد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين بدور وزارة الزراعة، حيال محصول القطن، واصفا ذلك بأنه “الوحيد” الذي يحقق عائدا مناسبا للمزارعين حاليا بعد وصول سعر القنطار خلال الفترة الماضية لـ4000 جنيه وتطبيق الزراعة التعاقدية عليه لأول مرة.

وطبقا لـ”عبدالرحمن” القطن هو أفضل محصول يحقق عائد للفلاح حاليا، حيث يتراوح العائد 30 ألف جنيه للفدان في آخر موسم، حسب إنتاجية الفدان حيث يبلغ سعر القنطار خلال فترات البيع 4000 جنيه وينتج الفدان 7 قناطير في المتوسط.

وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة نجحت في توقيع عقود الزراعة التعاقدية للقطن في صعيد مصر لصنف جيزة 95، حيث تم إبرام التعاقدات بين الجمعيات الزراعية وشركات الحلج على كميات تصل لـ240 ألف قنطار موزعة بين 100 ألف قنطار في المنيا ومثلها في بني سويف و40 ألف قنطار في الفيوم.

وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نهاية فبراير الماضي، أن مجلس الوزراء وافق على إعلان سعر ضمان القطن المصري للموسم الجديد، على أن يكون سعر القنطار للقطن القبلي 2500 جنيه، و2700 جنيه للقطن بحري بزيادة 300 جنيه مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى أن مساحة القطن زادت 90 ألف فدان الموسم الأخير، وأن المستهدف زراعة 550 ألف فدان هذا العام، مقارنة بـ220 ألف فدان العام الأسبق.

ويعد سعر الضمان نوعا من الحماية للمحصول من تدهور الأسعار العالمية حيث تتكفل الدولة ممثلة في الشركة القابضة لصناعة القطن في شراء القطن بذات السعر في حالة انهيار الأسعار فقط ولكن البيع والشراء يتم وفقا لبورصة السوق اليومية.

ويتم زراعة القطن في أبريل ويتم الجمع والحصاد في سبتمبر على أن يستمر الموسم التسويقي من سبتمبر حتى أغسطس التالي “موعد جني الموسم الجديد”.

وأوضح وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أن الإنتاج الذي تم حلجه حاليا يبلغ مليون و180 ألف قنطار زهر، لتصدير 85٪ منه للخارج.

وفي المقابل أكد عادل عبدالعظيم رئيس معهد بحوث القطن أن مصر بدأت في إستعادة عرشها في زراعة وتصدير القطن طويل التيلة مرة أخرى بعد الجهود المتوالية لتنقية البذرة التي جرت على مدار السنوات الماضية حيث تم زراعة 60 ألف فدان قطن إكثار الموسم الماضي، وفرت البذرة للمستهدف زراعته الموسم الحالي بمساحة 550 ألف فدان ومن المتوقع أن ترتفع هذة المساحة لزراعة قطن الإكثار لـ80 ألف فدان.

وأوضح عبدالعظيم أن القطن المصري عادت له سمعته الجيدة مرة أخرى جاء ذلك من خلال التسويق السريق للمحصول الذي سجل 1.4 مليون قنطار الموسم الأخير، حيث تم تسويق 70% من المحصول عقب الجني مباشرة في أكتوبر ونوفمبر 2017 مع العلم أن الموسم سيستمر حتى نهاية أغسطس المقبل 2018.

وأكد نبيل السنتريسي رئيس مجلس التصديري للأقطان ،في تصريحات سابقة لـ”المال ” إلى أن المتبقى من محصول القطن العام الماضى البالغ إنتاجيته قرابة 1.4 مليون قنطار شعر، 200 ألف قنطار، عقب التعاقد على تصدير قرابة 940 ألف قنطار، فضلا عن استهلاكات المغازل المحلية التى بلغت 200 ألف قنطار.

كشف السنتريسى لـ”المال”، عن إرتفاع تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، خلال الموسم التصديرى الجارى 2017/2018، الذى بلغ 47 ألف طن، بزيادة بلغت قرابة %24، مقابل الموسم الماضى الذى بلغت جملة تعاقداته 38 ألف طن.