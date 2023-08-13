نقيب الفلاحين: الصوب الزراعية منتشرة في الدول المتطورة ووجودها في مصر ضرورة ملحة

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن الصوب الزراعية منتشرة في الدول المتطورة ووجودها في مصر ضرورة ملحة

جاء ذلك في بيان ردا على الذين يدعون فشل مشروع الصوب الزراعية .

وقال نقيب الفلاحين إن الصوب الزراعية هي بيوت محمية عبارة عن هياكل خشبية أو حديد به مغطاه بالزجاج أو البولي ايثلين أو البلاستيك.

وأضاف أن الزراعة داخل الصوب الزراعية هو أحد طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها وتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعيا هدفها الرئيس هو توفير غذاء أمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد والزراعة داخل الصوب تزيد الإنتاجية.

وتابع: “يمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها وهي في غاية الضرورة لزراعة الشتلات لأننا نتحكم في مناخ الصوبة وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ علي النباتات داخل الصوبة من التغيرات المناخية السلبية أو الخطا البشري في تقدير الاحتياجات المناسبه للنبات”.

وأشار إلى أن “الزراعة داخل الصوب ضرورة ملحة لمصر وليست زراعة من باب الرفاهية لأنها ترشد المياه وتقلل الفاقد وتقي النباتات من التقلبات المناخية ويمكننا زراعة أي صنف من النباتات في أي وقت من العام كما يمكننا إنشاء الصوبة في أي مكان ويمكننا تغيير مكان الصوبة وتفكيكها ونقلها لأي مكان في أي وقت ومن مميزات المشروع توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملة صعبة نتيجة تصدير منتجاتنا الزراعية مع جذب استثمارات زراعية”.

وأكد أن الصوب الزراعية معروفة في مصر قبل بداية المشروع القومي لزراعة 100ألف فدان بنظام الصوب الزراعية ليكون مخزنا لمصر لإنتاج كافة احتياجتنا من الخضروات والفواكه في ظل تسارع التغيرات المناخيه وقسوتها بما يمنع حدوث أزمة عدم توفر المنتجات الزراعية في أي وقت من العام وتحت أي ظروف مناخية غير مناسبة بأقل استخدام للمياه والمستلزمات الزراعية الأخرى.

وأشار أبوصدام إلى أن الصوبة الزراعية بيوت دائمة يمكننا الزراعة فيها أعوام عديدة وأن فوائدها تفوق بكثير ما يصرف عليها وأنها من أهم وأفضل المشاريع القومية الزراعية في الفترة الأخيرة وأنها منعت انفلات الأسعار في فترات كثيرة وساهمت بتوفير كافة المنتجات الزراعية طوال العام وأعطت الفرصة لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وصلت العام الماضي لـ6.5 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه وقاربت في النصف الأول من العام الحالي لنحو 5 ملاين طن.

في سياق متصل، أعلنت المهندسة زينب عبدالباري نقيب الفلاحين بكفر الشيخ عزمها زيارة المشروع القومي للصوب الزراعية ردا علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.

وأضافت عبدالباري أنها وبتوجيهات من حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ستتوجه بوفد من نقابة كفر الشيخ وبصحبة مجموعة من الإعلاميين لزيارة الصوب الزراعية لفضح مخطط الإرهابيين للتشكيك في كل إنجاز مصري.

وأشارت عبدالباري أنها تدعو كل الراغبين في معرفة الحقيقة أن يزوره الموقع لدحض كل الشائعات والوقوف بأنفسهم على حجم الإنجازات.