نقيب الفلاحين الزراعيين: أبناء المزارعين حصلوا على حقوقهم المسلوبة واعتلوا أعلى المناصب

أوضح النقيب العام للفلاحين، أن القطاع الزراعي شهد مؤخرًا تطورًا كبيرًا

أكد محمد عبدالستار، النقيب العام الفلاحين الزراعيين، أهمية دور الفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث إن الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، التي اعتبرها المؤرخ الإغريقي هيرودوت “هبة النيل”، فالمصري أصله فلاح.

واوضح النقيب العام للفلاحين،ان القطاع الزراعي شهد مؤخرًا تطورًا كبيرًا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يؤمن غذاء الشعب المصري، ويدعم الاقتصاد القومي، من باب حرص الدولة على تحسين هذا القطاع، وأحوال الفلاح المصري، من خلال المشروعات الزراعية القومية، التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد مرارا وتكرارا أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور”.

وأضاف عبدالستار، ان هناك تغيرات جذريه حدثت خلال تلك السنوات السبع الماضية ؛ حيث أصبح أبناء الفلاحين يعتلون أعلى المناصب التي كانت محرمة عليهم وحصلوا على أغلب حقوقهم المسلوبة.