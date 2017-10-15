نقيب الفلاحين: الحكومة ستفشل في تسلم الأرز الموسم الحالى

الصاوي أحمدتوقع حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أزمة في توريد الأرز الموسم الحالى، وفشل الحكومة في تسلم أي كميات بعد لجوء المزارعين لبيعه لتجار ووسطاء بسعر 4000 جنيه للطن، في مقابل 3500 جنيه، السعر الذي تشتري به المضارب الحكومية.وتبلغ متوسطات إنتاج الأرز بين 4.5 طن للفدان، تصل في المزارع البحثي



الصاوي أحمد

توقع حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أزمة في توريد الأرز الموسم الحالى، وفشل الحكومة في تسلم أي كميات بعد لجوء المزارعين لبيعه لتجار ووسطاء بسعر 4000 جنيه للطن، في مقابل 3500 جنيه، السعر الذي تشتري به المضارب الحكومية.

وتبلغ متوسطات إنتاج الأرز بين 4.5 طن للفدان، تصل في المزارع البحثية لـ8 أطنان، وفقا لبيانات وزارة الزراعة.

وألمح عبد “الرحمن” إلى أن الأرز المصري يتم تهريبه لليبيا والسودان والأردن والخليج بأسعار تصل لـ7000 جنيه للطن، نظرا لجودته مقارنة بنظيره الهندي والباكستاني والتايلندي.

وعوضا عن شراء الأرز من المزارعين مباشرة، تقوم الحكومة بإجراء مناقصات بين الحين والآخر لتغطية الاستهلاك التمويني، بينما لجأت في الآونة الأخيرة لتدبير الاحتياجات من الخارج خاصة من الهند.

ووفقا لوزارة الزراعة فقد بلغت مساحة الأرز بما فيها “المخالف” نحو 1.7 مليون فدان منها 1.076 مليون فدان مقنن، تنتج نحو 7 ملايين طن أرز شعير تقريبا من بينها 4.5 مليون طن أرز أبيض ويبلغ حجم الأستهلك في مصر سنويا نحو 3.5 مليون طن.

وكانت أسعار الأرز قد وصلت في 2015 -2016 لـ18 جنيها للكيلو عالي الجودة ،قبل أن يتراجع وتهدأ الأسعار في الوقت الراهن بعد لجوء الحكومة للاستيراد من الخارج.

وتبلغ أسعار الأرز حاليا ما بين 6.5 و7 جنيهات لغير المعبأ و10 جنيهات للأرز متوسط الجودة.

وطالب عبد الرحمن الحكومة بوجود رصيد إستراتيجي من الأرز يغطي الاستهلاك، بحجم 500 ألف طن مخزنة لضبط الأسعار.