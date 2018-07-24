نقيب الفلاحين: الحر الشديد يساهم في تحسين محصول القطن

الصاوي أحمدقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أجمل ما يسعد الفلاحين في عيد الفلاح القادم سبتمبر المقبل إحساسه ببداية انتعاش القطن المصري بعد تناقص زراعته منذ 2011، حيث زرع الفلاحين أكثر من 336 ألف فدان بالقطن طويل التيلة هذا العام بزيادة 116 ألف فدان عن العام الماضي الذي

الصاوي أحمد



قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أجمل ما يسعد الفلاحين في عيد الفلاح القادم سبتمبر المقبل إحساسه ببداية انتعاش القطن المصري بعد تناقص زراعته منذ 2011، حيث زرع الفلاحين أكثر من 336 ألف فدان بالقطن طويل التيلة هذا العام بزيادة 116 ألف فدان عن العام الماضي الذي شهد زراعة، 220 ألف فدان.



وأضاف ابوصدام أن زيادة مساحات الأراضي المزروعة بالذهب الأبيض في 2018-2019 تؤدي حتما لزيادة الصادرات المصرية من القطن، وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي مما ينبئ بعودة قويه لزراعة القطن.



وأوضح نقيب الفلاحين أن هذه الانتعاشة لها أسبابها منها تشجيع الفلاحين علي زراعة القطن بتوفير التقاوي هذا العام حيث وفرة وزارة الزراعه تقاوي تكفي لزراعة 500 ألف فدان ثانيا تحديد سعر ضمان لقنطار القطن حيث وضعت الوزارة سعر ضمان لقطن وجه بحري 2700 جنيه و2500 لقطن الوجه القبلي، كما أدي تقليل مساحات زراعة الأرز لزراعة البديل عنه وهو القطن.



وتوقع نقيب الفلاحين إقبال الدول علي شراء القطن المصري ذو السمعة الطيبة وسوف يساهم الجو المشمس والبذور عالية الجودة في إنتاج قطن غير معتاد طويل التيلة يستخدم في صناعة أقمشة خفيفة ومعمرة لها بريق وملمس ناعم.

وأشار “حسين” إلى أن توجيهات القيادة السياسية للعودة بالقطن لسابق عهده كان لها مفعول السحر في التحرك الفعال من وزارة الزراعة بحس الفلاحين، وتشجيعهم للإكثار من زراعة القطن واستجاب الفلاحين لذلك لرؤيتهم جدية الوزارة و اهتمامها بالقطن على أرض الواقع لذا نتوقع عودة القطن للصدارة في التصدير خلال بضع سنين وخاصة أنه من المحاصيل المرغوب فيها الآن من الدولة نظرا لأنه مفيد في تهوية التربة ولا يستهلك مياه كثيرة وازدهاره يؤدي لقلة استيراد الزيوت ويدر عملة صعبة وينعش مصانع الغزل والنسيج ويوفر الأعلاف ويزيد دخل الفلاح.

