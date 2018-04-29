نقيب الفلاحين: الإسراف في الأسمده الكيماوية وراء تلوث سمعة البطيخ

الصاوي أحمدقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن بعض مزارعي البطيخ يستخدمون الأسمدة الكيماوية بمعدل أعلى بكثير من الطبيعي للحصول على أحجام كبيرة من ثمار البطيخ، وبالتالي إنتاج أعلى لمزيد من الربح، وهذا التصرف الخاطئ يلوث سمعة المحصول ويؤدي لأعراض مرضية لدى المستهلكين منها الإسهال،

الصاوي أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن بعض مزارعي البطيخ يستخدمون الأسمدة الكيماوية بمعدل أعلى بكثير من الطبيعي للحصول على أحجام كبيرة من ثمار البطيخ، وبالتالي إنتاج أعلى لمزيد من الربح، وهذا التصرف الخاطئ يلوث سمعة المحصول ويؤدي لأعراض مرضية لدى المستهلكين منها الإسهال، وغيره من المضاعفات التي قد تكون خطيرة.

وأضاف أن بعض الأدوية التي يستخدمها المزراعون في غياب الرقابة والإرشاد الزراعي بغرض تبكير نضج المحصول لأنه عادة ما يكون السعر عالي في بداية إنتاج أي محصول قد تكون مضاعفات ذلك أخطر على الصحة العامة.

وطالب أبوصدام وزارة الزراعه والمعنيين بسلامة المنتج الزراعي بضرورة أخذ مثل هذه المعلومات بالجدية اللازمة والتحرك الفوري للكشف عن المنتجات الزراعية المعروضه للبيع بالأسواق من ناحية متبقيات الأسمدة والأدوية حفاظا على سمعة المنتج الزراعي المصري وحفاظا علي صحة المستهلكين، مشيرا إلى توعية المستهلكين بالإبلاغ عن أي شئ غير طبيعي من ناحية شكل ثمرة البطيخ من الداخل والطعم المميز وعدم الاستهانه بهذه المواضيع.