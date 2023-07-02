نقيب الفلاحين: استئناف استلام الأقماح اليوم بعد توقف خلال عيد الأضحى المبارك

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مراكز استقبال واستلام الأقماح استأنفت الاستلام بعد توقف عمليات التوريد خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن التوريد سيستمر حتى شهر أغسطس المقبل.

وأضاف عبدالرحمن أنه تم استلام حتى الآن نحو 3.6 مليون طن من الأقماح المحلية من المزارعين منذ بدء تسليم الأقماح في أبريل الماضي وحتي الآن من إجمالي 4 ملايين طن قمح تستهدف استلامها وزارة التموين والتجارة الداخلية من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.

ولفت عبدالرحمن إلى أن عمليات التوريد مستمرة بشكل منتظم بدون آية معوقات في جميع أنحاء الجمهورية لتوريد القمح للحكومة لصناعة رغيف الخبز المدعم حيث تم توريد نحو 532 ألف طن من الأقماح بمحافظة الشرقية ونحو 500 ألف طن قمح من محافظة المنيا، بالإضافة إلى 88 ألف طن من محافظة القليوبية ونحو 203 آلاف طن من محافظة كفر الشيخ وتم توريد حوالي 395 ألف طن لصوامع محافظة البحيرة وأكثر من 172 ألف طن قمح تم توريدها لصوامع محافظة الغربية وتوريد 120 اأف طن قمح تقريبا لصوامع محافظة المنوفية.

فيما تم توريد حوالي 172 ألف طن لصوامع محافظة الفيوم ونحو 200 اأف طن لصوامع محافظة بني سويف ووصلت كميات القمح الموردة إلى صوامع محافظة الدقهلية لنحو 339 الف طن تقريبا، فيما استقبلت صوامع محافظة أسيوط حتى الآن نحو 133 ألف طن من الأقماح وما زال التوريد مستمرا حتي شهر أغسطس المقبل.

وأكد عبدالرحمن أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المزارعين علي زيادة توريد الأقماح ووضعت أسعارا مجزية لإردب القمح حيث تستلم الإردب وزن 150 كيلو جراما بدرجة نقاوة 23.5 من المزارعين 1500 جنيه مع توفير نقاط تجميع لاستلام الأقماح بالقرب من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل علي المزارعين مع سداد مستحقاتهم في غضون 48 ساعة علي الأكثر وصرف 10 كيلو نخالة من المطاحن بسعر مدعم لكل إردب قمح تم تسليمه للحكومة مع تذليل العقبات وتسهيل عمليات التوريد.