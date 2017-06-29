نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الوقود خراب لبيوت المزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي مما يرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه من أعباء، وماهو ما سيؤثر سلبيًا على المحاصيل الزراعية، ما يعد “خراب لبيوت الفلاحين”- على حد تعبيره.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، فى بيان له، اليوم الخميس، أن الحكومة لاتقدر أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيعمل على ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل مما يعنى أنها لاتقدر مجهود الفلاح، متابعًا: “نحن في واد والحكومة في واد آخر حيث يعانى الفلاح من أزمات كثيرة منها عدم توافر مياه الري، وارتفاع تكلفة النقل المتزايدة على الفلاح بجانب زيادة أجور الأيدي العاملة”.

وأشار إلى أنه يتوجب على الحكومة زيادة الدعم المقدم للفلاح، لأن تجاهل مطالبه ستؤدى إلى تراجع كبير فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.