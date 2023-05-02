نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم الحية بواقع 2000-4000 جنيه في الرأس

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الماشية بواقع 2000-4000 جنيه في الرأس الواحدة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أبو صدام في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن سعر الكيلو في الصعيد ارتفع بقيمة 10 جنيهات مسجلا 270 إلى 280 جنيها، بينما يصل السعر في القاهرة والجيزة إلى 320 جنيها بدلا من 300.

وأكد أبو صدام أن سبب ذلك الارتفاع هى زيادة السحب وانخفاض المعروض وارتفاع الطلب على التسمين خاصة لمن يستهدف طرح إنتاجه قبيل عيد الأضحي المقبل.

وقامت “المال” بجولة داخل أحياء محافظة الجيزة كشفت عن ارتفاع سعر الكيلو بقيمة 20 جنيها ليسجل 300 جنيه بدلا من 280 جنيها.

ولفت التجار إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملي تدرج بين 200 إلى 250 جنيها والضاني 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها والماعز من 250 جنيها إلي 370 جنيها للكيلو.

وأوضحوا أن أسعار اللحوم البقري البلدي والخليط “قائم “ تراوحت بين 127 إلى 133 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 115و120 جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلى أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 210 و280 جنيها والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.