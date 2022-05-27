نقيب الفلاحين: إنفلونزا الطماطم ليس لها علاقة بالمحصول

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الطماطم آمنة 100% وليس لها علاقة بما يسمي بإنفلونزا الطماطم، لافتا إلى أن مرض إنفلونزا الطماطم مرض فيروسي يتسبب بطفح جلدي لونه أحمر يشبه الطماطم.

وأضاف عبدالرحمن أن أسباب هذا المرض ما زالت مجهولة وأنه مرض معدي مثله مثل أي مرض معدي نحتاج للوقاية منه إلي تجنب الاختلاط بالمريض مع الحفاظ علي النظافة الشخصية.

وأوضح أن أكل الطماطم لا يتسبب في هذا المرض وأن سبب تسمية المرض بهذا الاسم هو تشابه الطفح الجلدي الذي ينتج عن الإصابة بهذا المرض بالطماطم وأن المرض لم يعلن رسميا عن دخوله مصر حتي الآن وقد ظهرت عدة حالات منه بالهند.

وناشد أبو صدام المواطنين بعدم نشر الشائعات التي تربط بين محصول الطماطم والمرض، حيث تتسبب هذه الإشاعات في انتشار القلق وتشوية سمعة المحصول بما يضر بتسويقه ويؤثر سلبيا علي المزارعين.