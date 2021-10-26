نقيب الفلاحين : إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر سينعش الاستثمار الزراعي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن فلاحي مصر استقبلوا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بفرحة غامرة، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقطع الطريق علي أعداء مصر ويثبت للعالم أجمع أن مصر أصبحت آمنة ومستقرة

مما يزيد فرص الاستثمار الزراعي ويطمئن المستثمرين على الاستثمار فيها.

وأضاف عبدالرحمن أن هذا القرار كان قرارا استثنائيا لمرحلة استثنائية وإلغاؤه يعني رجوع مصر إلى حالتها الطبيعية بما يخدم سمعة مصر عالميا ومحليا ويقطع الطريق علي كل المشككين في نية الحكومة المصرية والقيادة السياسية في سعيها المستمر نحو توسيع مساحة الحريات والتمسك بمنح الجميع حقوقهم الإنسانيه كما ينبغي أن تكون.

وأشار عبدالرحمن إلى أن مصر الآن واحة أمن وأمان تتجه بقوة نحو جمهورية جديدة قوية اقتصاديا يملك مواطنوها كافة حقوق الإنسان المعروفة عالميا بإرادة حرة مستقلة نابعة من يقين وثقة وإيمان رأس الدولة في المضي قدما نحو تحقيق كافة ما يطلبه المواطنون المصريون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، “يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر… بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.



وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.