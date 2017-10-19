نقيب الفلاحين : إلغاء حظر المحاصيل الزراعية دليل على جودتها

النقابة ترحب بعودة الأسواق الزراعية بالكويت والبحرينالصاوي أحمدرحبت القطاعات الفلاحية وقيادات الفلاحين برفع دولتي الكويت والبحرين الحظر عن منتجاتنا الزراعية. قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تراجع تلك الدول عن حظرها الحاصلات الزراعية المصرية والسماح بدخولها أسوا

النقابة ترحب بعودة الأسواق الزراعية بالكويت والبحرين

الصاوي أحمد

رحبت القطاعات الفلاحية وقيادات الفلاحين برفع دولتي الكويت والبحرين الحظر عن منتجاتنا الزراعية.





قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تراجع تلك الدول عن حظرها الحاصلات الزراعية المصرية والسماح بدخولها أسواقها، بمثابة شهادة ضمان بجودة منتجاتنا الزراعية، وأنها دليل على ثقتهم فى سلامتها.

وأضاف عبد الرحمن، لـ«المال»، أن العامل الأساسي في عودة الصادرات الزراعية بين مصر والكويت والبحرين يكمن في وعود السلطات المصرية بالالتزام بالإجراءات والاشتراطات المحجرية التي تختص بنسب متبقيات المبيدات التي هي محل الخلاف، وضبط منظومة الرقابة من خلال السماح بلجان مشكَّلة من الدول الأخرى بإجراء عمليات الفحص والتحليل لعينات عشوائية من المشحنات المُصدرة قبل مغادرتها موانئ مصر.

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، نجاح المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقد عددًا من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين، وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد، والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.