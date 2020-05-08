نقيب الفلاحين : إضافة الشعير لرغيف الخبز لن يقلل فاتورة استيراد القمح

قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن حملة وزارة الزراعة للترويج لزراعة الشعير والقول بأن إضافة الشعير لرغيف الخبز يقلل إستيراد الأقماح حملة دعائية تفتقد إلي الدراسة والواقعية ولن تقلل فاتورة استيراد الأقماح.

واضاف نقيب الفلاحين أنه رغم أهمية الشعير وفوائده الصحية فإن طرح الموضوع علي أنه حل لتقليل استيراد القمح ضربا من الخيال، فالشعير محصول شتوي نزرع منه نحو 243 ألف فدان ومتوسط إنتاجية الفدان 10 إرد بوالقمح محصول شتوي منافس له في الرقعة الزراعية ونزرع منه 3.4 مليون فدان ومتوسط إنتاجية الفدان 18 إردبا.

ولفت إلى أن المساحة الزراعية الشتوية الأخري مزروعة بمحاصيل مهمة مثل البنجر والفول البلدي والبرسيم والبصل والثوم ،ولذا فإن كانت وزارة الزراعة جادة فعلينا توجيه الحملة للتوسع أفقيا في زراعة الأقماح بزيادة مساحة زراعته والتوسع رأسيا باستنباط الأصناف الممتازة منه التي تتحمل الملوحة والعطش وذات الإنتاجية العالية.

ولفت إلى أن مصر تستهلك نحو 16مليون طن قمح سنويا ننتج منهم 9ملايين طن سنويا ونستورد حوالي7 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز الذي يحتاج إنتاجه نحو10مليون طن من الأقماح مما يجعل فكرة الشعير بديلا غير منطقية.

وأكد نقيب الفلاحين أن إضافة 20% شعير لرغيف الخبز ضرب من الخيال حيث نحتاج علي الأقل إلى 2مليون طن شعير والذي يحتاج انتاجهم إلي نحو مليون ونصف المليون فدان في حين أن أكثر مساحة يمكن زراعتها شعير 350 ألف فدان تقريبا.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه بالإضافة​ إلي أن معظم الأصناف المزروعة من الشعير كجيرسي وشاكيرا ومرني تستخدم في إنتاج (المولت) والذي يستخدم في إنتاج المشروبات فقط، بالإضافة إلي أن إضافة مثل هذه النسبة لرغيف الخبز يجعل طعمه غير مقبول وغير مستساغ ولا يمكن استخدامه بدلا من الرغيف الحالي.

وأوضح عبدالرحمن لكن الحل الأمثل لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من القمح وخفض فاتورة استيراد الأقماح يكمن في محصول الذرة وخاصة الذرة الرفيعة لأنه محصول صيفي لا ينافس القمح علي الأرض وهو محصول قليل استهلاك المياه ويتحمل الظروف المناخية الصعبة وهو محصول منافس للأرز كثير إستهلاك المياه وتصلح زراعته في جميع أنواع إلأراضي ويستخدم في إنتاج الخبز وجميع أنواع المعجنات.

وكشف عبد الرحمن عن أنه تزرع مصر حوالي 3 ملايين فدان، من جميع انواع الذره منها نحو 1.350 ألف فدان ذرة بيضاء، وحوالي 900 ألف فدان ذرة صفراء، و750 الف فدان ذرة رفيعة وتصل إنتاجية فدان الذرة الشامية الي24 إردبا والذرة الرفيعة نحو 17إردبا ،وبذلك يكون خلط رغيف الخبز بالذرة هو الحل الواقعي لتناسب الطعم والكميات وإمكانية التوسع فى زراعته بعيدا عن الإضرار بالمساحة الزراعية للقمح.