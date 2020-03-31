نقيب الفلاحين : إرتفاع أسعار تقاوي الخضروات بسبب «كورونا»

قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين أن أزمة كورونا قد تؤدي إلي إرتفاع أسعار تقاوي الخضروات في الموسم الصيفي نتيجة الإجراءات والتدابير المشددة التي تتخذها الحكومات في التصدير والاستيراد ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أن مصر تستورد 98% من تقاوي الخضروات بتكلفة تصل لمليار دولار بما يوازي 16مليار جنيه مصري تقريبا ، مضيفا أنه لا مشكلة في تقاوي الحبوب والمحاصيل الزيتية حيث نكتفي ذاتيا من هذه التقاوي و أن أسعار تقاويها متوفرة بنفس أسعار العام الماضي.

و أعلنت وزارة الزراعة أسعارتقاوي أرز عريض الحبه زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيه، وأرز رفيع الحبة زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيه، وتقاوي الذرة الشامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 اصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5كجم ، بمبلغ 215 جنية، و الذرة الشامية هـجين ثلاثي321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم ، بمبلغ 175 جنية.

وبلغت أسعار فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360جنية،والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنية، وبالنسبة لتقاوي القطن،سعر الشيكارة لجميع الأصناف 260 جنية زنة 24 كجم،والعبوة ال12كجم بسعر 130جنيها.

وكانت الاسعار العام الماضي موسم 2019 العبوة فول صويا30كيلو 360 جنيه صنف جيزه 111،ولعبوة ذره رفيعه 5كيلو ب50جنيه جيزه 15ذره رفيعه دورا 5كيلو ب45جنيه ،سمسم الكيلو ل 36 جنيه.

كما بلغ سعر الذرة شامي هجين فردي بيضاء العبوه 5كيلو 215جنيه في 2019 ، وتشمل أصناف 176 و 168 الاصفر ،وصنف 10 الابيض ب 161 جنيه العبوة ال7كيلو حجم ثلاثي 368 أصفر و321 و324 أبيض ،الارز الحبة العريضة 235 للعبوه 25كيلو و225 لرفيع الحبه ،القطن 260ج للعبوة 24كيلوو130 جنيه للعبوه12كيلو،وعباد الشمس 50جنيه للعبوه 5كيلو صنف سخا 53.

وأكد نقيب الفلاحين أن أزمة كورونا تؤكد ضرورة الحاجة إلي تفعيل البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر محليا حيث أن تقاوي اليوم هي ثمار الغد ، ومع تنوع الازمات الطبيعية بين التغيرات المناخية وتداعياتها والتقلبات السياسية وإنتشار الأمراض والآفات العابرة للقارات يصبح من الضروري الاتجاه الي الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع التقاوي.

و أوضح أن إنتاج التقاوي محليا ،يوفر العمله الصعبة من ملايين الدولارات التي تنفق لاستيراد هذه التقاوي ،ويمنع الاستغلال والاحتكار الذي يمارسه تجار التقاوي علي المزارعين ،ويقلل تكلفة الزراعة علي الفلاحين، ويحد من ارتفاع الاسعار مما يسلعد فى توفيرالأمن الغذائي.