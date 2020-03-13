اقتصاد وأسواق

نقيب الفلاحين : أضرار الأمطار التي أصابت بعض الزراعات بسيطة بمقارنة بالمكاسب

لفت نقيب الفلاحيين إلى أن من بين الأضرار ما سببته الرياح والأمطار في ميل بعض زراعات القمح والفول البلدي مما قد يتسبب في تقليل كمية إنتاجها وسقوط بعض أشجار النخيل والفاكهة ذات الأعمار المتقدمة والأطوال العالية.
الصاوي أحمد 11:36 م, الجمعة, 13 مارس 20 11:36 م, الجمعة, 13 مارس 20

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قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن وفدا من أعضاء نقابة الفلاحين قاموا بالمرور على بعض القرى والزراعات بمحافظة المنيا للوقوف على الأضرار التي لحقت بالفلاحين والزراعات جراء موجة الطقس السئ الذي ضربت البلاد أمس، مشيرا إلى أن أضرار الأمطار التي أصابت بعض الزراعات بسيطة بمقارنة بالمكاسب.

الأضرار

ولفت عبد الرحمن إلى أن من بين الأضرار ما سببته الرياح والأمطار في ميل بعض زراعات القمح والفول البلدي مما قد يتسبب في تقليل كمية إنتاجها وسقوط بعض أشجار النخيل والفاكهة ذات الأعمار المتقدمة والأطوال العالية.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن من الأضرار أيضا انقطاع الكهرباء وتعطل شبكات التليفونات والنت وتوقف بعض المخابز عن إنتاج الخبز في قري مركزي العدوة ومغاغة وسقوط وتلف البلاستيك الذي يغطي بعض الصوب الزراعيه نتيجة لشدة الرياح تعطل الأعمال الزراعية نتيجة سقوط الأمطار وشدة الرياح وعدم خروج معظم المزارعين من منازلهم.

المكاسب

وأضاف نقيب الفلاحين أن الأضرار التي أصابت المزراعين بسيطة بالمقارنة بالمكاسب التي أفادت بعض الزراعات والتي تمثلت في مساهمة الأمطار في غسل جميع الزراعات والمنازل وروت الزراعات الصحراوبه بكميات مياه كبيرة.

وأفاد نقيب الفلاحين أنه من الفوائد أيضا سقوط الأمطار علي زراعات البرسيم والبصل والثوم والزيتون والأقماح صغيرة الأعمار حيث روت الزراعات وغسلتها مما سيقضي علي الكثير من الفطريات والحشرات، كما ساعدت الرياح والأمطار علي تنقية الجو والقضاء علي معظم الحشرات والجراثيم .

وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب الجهات المعنية فور اعتدال المناخ بالاسراع في تثبيت اعمدة الانارة المائلة والتي سقطت نتيجة شدة الرياح وضرورة تعويض المزراعين الذين تضررت زراعاتهم من جراء هلاك بعض الأشجار ودمار بعض الصوب نتيجة لشدة الرياح.

وكشف عبد الرحمن أنه من ضمن هذة الإجراءات إنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في مثل هذه الأزمات الطبيعية وإنشاء شبكة صرف صحي وصرف زراعي وإعادة هيكلة وإصلاح الشبكات القديمه المتهالكة.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه من ضمن الإجراءات تشديد الرقابة على المخابز في القرى والوقوف علي أسباب توقفها عن العمل ومصير الدقيق المدعم الذي لم يخبز والمراقبة الشديدة لجودة رغيف الخبز في قري محافظة المنيا والذي لا يطابق المواصفات من حيث الحجم والنضج وإصلاح الطرق وشفط المياه من شوارع القري والمدن والتي أصابتها الأضرار الشديدة نتيحة لسوء الأحوال الجوية.

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بقلم الصاوي أحمد

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