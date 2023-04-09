نقيب الفلاحين: أسعار اللحوم حاليًا فوق طاقة المواطن

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن معظم أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، لا سيما أسعار اللحوم بكل انواعها، والتي ارتفعت أسعارها إلى مستوي لا يتحمله المواطن، لافتا إلي أن كرتونة البيض تخطت الـ100 جنيه لأقل الأنواع سعرًا، وتخطي كيلو اللحم الأحمر الجيد ال300 جنيه فيما وصل كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها.

وطالب “أبوصدام” الحكومة ببذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الاسعار ولوقف استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الأيام القليلة القادمة.

وتابع عبدالرحمن في تصريحات صحفية له أن اسعار اللحم الجملي يتراوح ما بين 210 الي 230 جنيه للكيلو ولحوم البتلو تتراوح ما بين 240 إلى 280 جنيها، وتراوح لحم الكندوز ما بين 250 إلى 320 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم المستوردة المجمدة ما بين 130 إلى 190 جنيها للكيلو حسب نوع ومكان بيع اللحمة، ووصلت أسعار الضأن إلى 280 جنيها للكيلو.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الحكومة ما زالت حتى الآن لم تبذل قصاري جهدها لخفض الأسعار، مطالبا الجهات المعنية بأن تراعي في تحركاتها لخفض الأسعار مصلحة الإنتاج المحلي، محذرا من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة والتي تضر بالإنتاج المحلي مستقبلا.

وأردف “أبوصدام” أنه يتوقع موجة قصيرة المدة من ارتفاع أسعار اللحوم الأيام القليلة القادمة، حيث يزيد الطلب علي اللحوم بعد إفطار الأخوة المسيحيين بجانب استعداد المربين والجزارين لموسم عيد الأضحى المبارك.

وأكد أبوصدام أن الارتفاع الجنوني للأسعار يرجع إلي توالي الأزمات العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا إلي أزمة روسيا وأوكرانيا، إضافة إلي العجز المحلي من مستلزمات الأعلاف واللحوم الحمراء .

وأضاف ابو صدام أن الحكومة تسعي لحل أزمة نقص الأعلاف والعمل علي خفض أسعارها بالتوازي مع بذل المزيد من الجهود للسيطرة علي الارتفاع الجنوني للأسعار في الاسواق المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وقطع الطريق علي المستغلين وتجار الأزمات.