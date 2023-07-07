نقيب الفلاحين: أسعار البصل مرتفعة في معظم دول العالم بسب تأثرها بالتغيرات المناخية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار البصل سجلت ارتفاعا كبيرا بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب.

وأضاف عبدالرحمن أن كيلو البصل ارتفع سعره إلى 20 جنيها في بعض الأماكن حسب نوعه، لعدة أسباب منها قلة المعروض في الأسواق لانخفاض مساحات زراعة البصل هذا الموسم عن الموسم الماضي بسبب عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد خسائرهم الكبيرة بالموسم السابق.

ولفت إلى أن مزارعي البصل العام الماضي باعوا الكيلو في الحقل بجنيه واحد، وهو أقل من تكلفة زراعته بكثير، مما تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة، وفي الوقت نفسه زادت كمية صادراتنا من البصل هذا الموسم عن مثيلاتها في نفس الوقت من العام الماضي، حيث احتل البصل المركز الثالث، من صادراتنا الزراعية حتى الآن، فقد تم تصدير نحو 324 ألف طن من البصل حتى اليوم.

وأشار عبدالرحمن إلى أن أسعار البصل مرتفعة في معظم دول العالم بسب تأثرها بالتغيرات المناخية غير المناسبة حيث ساعدت السيول والفيضانات على قلة إنتاجية البصل في بعض الدول المصدرة له، وساهم الجفاف في قلة إنتاجية البصل في بعضها الآخر مثلما حدث في باكستان ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي أصاب صادرات البصل جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد عبدالرحمن أن الاهتمام بالحفاظ علي مساحات مناسبة لزراعة البصل لإنتاج ما يكفينا محليا ويلبي طلبات الدول المستوردة هو الأولوية في الموسم المقبل في العمل النقابي، قائلا: نطالب الحكومة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي البصل لتحفيز المزارعين لزراعة المساحات التي نحتاجها في ظل الطلب المتزايد علي البصل المصري من الدول الخارجية وللحفاظ علي أسواقنا فيها كما نطالب بضرورة انشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين في حالة الكوارث الطبيعية.