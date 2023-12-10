نقيب الفلاحين: أتوقع التراجع تدريجيا في أسعار البصل في مارس

توقع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، التراجع تدريجيا في أسعار البصل في مارس.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وأوضح أن سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي وهذا يعود لسوء الإدارة في تصدير البصل .

وأضاف:”على سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوماً على تصدير البصل ربما تصل إلى أربعين في المائة نظراً للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان مما دفعهم للتهافت على البصل المصري”.

وأشار إلى أن مصر صدرت بصل بكميات كبير أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المزروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم.

ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو من سوء إدارة عملية التصدير وطالبت إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره والحكومة إستجابت للقرار بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر وبالتالي جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 الف طن من البصل رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا.



وأوضح أن سعر البصل زاد حالياً زيادة كبيرة جدا لأن موسم حصاد البصل لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني شح حتى التجار ليس لديهم بصل .



وتوقع انخفاض أسعار البصل في مارس القادم تدريجياً لأن بشائر البصل أيضاً قليلة.