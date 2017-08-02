نقيب الفلاحين: آلاف الأفدنة مهددة بالبوار بالشرقية والدقهلية والمنيا

الصاوي أحمدناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، مجدداً، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحل مشكلة نقص مياه الرى بالترع قبل هلاك المحاصيل الزراعية، مما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط، مؤكدًا ضرورة توفير مياه الري الل



الصاوي أحمد

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، مجدداً، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحل مشكلة نقص مياه الرى بالترع قبل هلاك المحاصيل الزراعية، مما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط، مؤكدًا ضرورة توفير مياه الري اللازمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية بمصر.

وطالب أبوصدام، فى بيان له اليوم الإثنين، بضرورة تحرك المسئولين بوزارة الرى، بعد حالة اللامبالاة التى أصابتهم -على حد وصفه- وإهمالهم مكافحة نبات ورد النيل، الذي تسبب في إعاقة تدفق المياه إلى المجاري المائية والترع، خاصة أن بعض الفلاحين استخدموا مياه الصرف الصحي، التى تحتوى على مواد كيميائية صلبة، فى رى محاصيلهم، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين ويعرضهم للإصابة بالفشل الكلوى والأمراض السرطانية، بجانب تدمير آلاف الأفدنة، بسبب عدم وصول مياه إلى أراضيهم الزراعية.



وأوضح أن العديد من قرى محافظة المنيا، والتى تقع بالقرب من مجرى نهر النيل، تعاني الأراضي الزراعية فيها من قلة المياه، ويعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة، برغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام المحافظة، هى: نهر النيل وترعة الإبراهيمية وبحر يوسف، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، ولا تصل مياه الرى إلى نهايات الترع خاصة مزارعى قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات والعنب والموالح مما يهددها بالفناء وذلك بسبب عدم الانتظام في فتح بوابات الترع بصفة منتظمة فى قرية البسقلون منذ شهرين. والمحاصيل مهدده بالجفاف وارتفاع نسبة الملوحه بالأرض الزراعيه حتى المصارف الزراعيه جفت بها المياه على الرغم من ان الزمام الزراعى للقريه يتعدى الخمسة آلاف فدان

