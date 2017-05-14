نقيب الصيادلة: 90% من الشركات بدأت سحب الإكسبايرد بدون فاتورة

أحمد صبرى بدأت شركات توزيع الأدوية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإرسالها لشركات الإنتاج، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 115 لعام 2017، والذى يقضى بسحب تلك الأدوية لمدة عام دون قيد أو شرط. ورغم صدور القرار الوزارى فإن الصيادلة يشتكون من تأخر سحب الأدوية، إضافة إلى امتناع بعض الشركات نهائيا عن السحب متخوفة من تكرار الفشل فى غسيل السوق مثلما حدث السنة الماضية. وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب عام الصيادلة، عضو اللجنة المكلفة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، إن %90 من الشركات بدأت سحب الأدوية من الصيدليات من دون فاتورة لجميع الأصناف. وأكد أن هناك شركتين فقط امتنعتا عن السحب بتلك الشروط، وخالفتا القرار الوزارى، وهما “آمون” للأدوية و”مالتى إيبكس فارما”، موضحا أن بقية الشركات التزمت ببنود الاتفاقية، وبدأت فى تعويض الصيادلة ماديا مقابل المسحوبات. وأشار إلى أن النقابة خاطب تلك الشركات، لبدء السحب الا أنها لم تستجب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ عقوبات ضدهما تتمثل فى وقف تعامل وزارة الصحة معهما، ووقف تسجيل أدويتهما (سحب الترخيص). وأكد أن لجنة الصيدليات بالنقابة تعقد اجتماعات دورية مع شركات التوزيع، لمتابعة تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية بشكل دورى، كما أنها كلفت اللجان الفرعية للمتابعة بكل محافظة. ونص القرار على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وإلا يقبل %2 من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها. بينما قال محمود متولى، مدير إحدى الصيدليات بالسويس، إن شركات المتحدة وابن سينا أكبر شركتى توزيع، بدأتا سحب الأدوية، ولكن بكميات قليلة، إضافة إلى تأخر السحب لمدة تزيد عن 25 يوما،رغم أن القرار أعلن بدء السحب من مطلع أبريل فإنه تأخر لنهاية الشهر. ونصت المادة الخامسة من القرار الوزارى على أن يلتزم الصيدلى بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة فى العبوة الأصلية، إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس العبوة، وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلى، وتلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بحسب الأحوال بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلى بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة. وأوضح – فى تصريحات لـ “المال”- أن الصيدليات لديها كميات كبيرة من “الإكسبيرد المخزن”، وهوماجعل بعض الصيادلة يلجأوون إلى إعدامه مباشرة وخسارة سعره بعد فقد الأمل من رجوعه للشركات. وبحسب القرار تلتزم الشركات( المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى %8 من المسحوبات الشهرية للعميل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على ألايتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى نهاية مدة العام المشار إليه بدون القيد بتاريخ التصنيع، أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلى إيصال بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية. من جانبه، قال الدكتور مجدى علبة، رئيس مجلس إدارة شركة “مالتى إيبكس” إن الاتهامات الموجهة ضد الشركة برفضها سحب الأدوية “كذب”، مؤكدا أن شركته أفضل الشركات التى تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته ترفض سحب المرتجعات عن طريق الموزعين (شركات التوزيع التى تجمع الأدوية لشركات الإنتاج)، ولكن يتم قبول جميع المرتجعات من خلال مندوبى الشركة بدون قيد أو شرط. وأضاف أن الشركة لديها مستندات تثبت سحب الأدوية منتهية الصلاحية قائلا: «عندنا مايثبت ذلك ويدحض أى اتهام كاذب ولو كنّا مقتنعين بعكس ذلك كنّا سنعلنها بكل قوة لأننا لانخاف من أحد». ونصت الاتفاقية على أنه بالنسبة للمستحضرات المجانية يحق للشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق، خصم نسبتها التى سبق وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء، وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التى أعطيت للمستحضر خلال الفترة نفسها حال عدم وجوده، وتلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أى شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.
أحمد صبرى
بدأت شركات توزيع الأدوية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإرسالها لشركات الإنتاج، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 115 لعام 2017، والذى يقضى بسحب تلك الأدوية لمدة عام دون قيد أو شرط.
ورغم صدور القرار الوزارى فإن الصيادلة يشتكون من تأخر سحب الأدوية، إضافة إلى امتناع بعض الشركات نهائيا عن السحب متخوفة من تكرار الفشل فى غسيل السوق مثلما حدث السنة الماضية.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب عام الصيادلة، عضو اللجنة المكلفة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، إن %90 من الشركات بدأت سحب الأدوية من الصيدليات من دون فاتورة لجميع الأصناف.
وأكد أن هناك شركتين فقط امتنعتا عن السحب بتلك الشروط، وخالفتا القرار الوزارى، وهما “آمون” للأدوية و”مالتى إيبكس فارما”، موضحا أن بقية الشركات التزمت ببنود الاتفاقية، وبدأت فى تعويض الصيادلة ماديا مقابل المسحوبات.
وأشار إلى أن النقابة خاطب تلك الشركات، لبدء السحب الا أنها لم تستجب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ عقوبات ضدهما تتمثل فى وقف تعامل وزارة الصحة معهما، ووقف تسجيل أدويتهما (سحب الترخيص).
وأكد أن لجنة الصيدليات بالنقابة تعقد اجتماعات دورية مع شركات التوزيع، لمتابعة تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية بشكل دورى، كما أنها كلفت اللجان الفرعية للمتابعة بكل محافظة.
ونص القرار على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وإلا يقبل %2 من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.
بينما قال محمود متولى، مدير إحدى الصيدليات بالسويس، إن شركات المتحدة وابن سينا أكبر شركتى توزيع، بدأتا سحب الأدوية، ولكن بكميات قليلة، إضافة إلى تأخر السحب لمدة تزيد عن 25 يوما،رغم أن القرار أعلن بدء السحب من مطلع أبريل فإنه تأخر لنهاية الشهر.
ونصت المادة الخامسة من القرار الوزارى على أن يلتزم الصيدلى بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة فى العبوة الأصلية، إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس العبوة، وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلى، وتلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بحسب الأحوال بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلى بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.
وأوضح – فى تصريحات لـ “المال”- أن الصيدليات لديها كميات كبيرة من “الإكسبيرد المخزن”، وهوماجعل بعض الصيادلة يلجأوون إلى إعدامه مباشرة وخسارة سعره بعد فقد الأمل من رجوعه للشركات.
وبحسب القرار تلتزم الشركات( المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى %8 من المسحوبات الشهرية للعميل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على ألايتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى نهاية مدة العام المشار إليه بدون القيد بتاريخ التصنيع، أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلى إيصال بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.
من جانبه، قال الدكتور مجدى علبة، رئيس مجلس إدارة شركة “مالتى إيبكس” إن الاتهامات الموجهة ضد الشركة برفضها سحب الأدوية “كذب”، مؤكدا أن شركته أفضل الشركات التى تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته ترفض سحب المرتجعات عن طريق الموزعين (شركات التوزيع التى تجمع الأدوية لشركات الإنتاج)، ولكن يتم قبول جميع المرتجعات من خلال مندوبى الشركة بدون قيد أو شرط.
وأضاف أن الشركة لديها مستندات تثبت سحب الأدوية منتهية الصلاحية قائلا: «عندنا مايثبت ذلك ويدحض أى اتهام كاذب ولو كنّا مقتنعين بعكس ذلك كنّا سنعلنها بكل قوة لأننا لانخاف من أحد».
ونصت الاتفاقية على أنه بالنسبة للمستحضرات المجانية يحق للشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق، خصم نسبتها التى سبق وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء، وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التى أعطيت للمستحضر خلال الفترة نفسها حال عدم وجوده، وتلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أى شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.