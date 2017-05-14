نقيب الصيادلة: 90% من الشركات بدأت سحب الإكسبايرد بدون فاتورة

تفعيلاً للقرار 115 لسنة 2017عبيد: شركتان رفضتا التنفيذ وعقوبات تصل إلى وقف تسجيل أصنافهما رئيس «مالتى إيبكس»: اتهامنا بالرفض افتراء ونقبل المرتجعات عبر مندوبينا فقطأحمد صبرىبدأت شركات توزيع الأدوية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإرسالها لشركات الإنتاج، تنفيذا للقر

تفعيلاً للقرار 115 لسنة 2017