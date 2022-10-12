نقيب «الصحفيين» يعلن زيادة معاشات أعضاء النقابة بنسبة 19%

أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مساء الأربعاء، زيادة معاشات الصحفيين بالنقابة بنسبة 19٪ بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه الزيادة وفاء بما وعد به خلال الفترة الأخيرة.

وجاء نص بيان نقيب الصحفيين كالتالي:

“الزميلات والزملاء الكرام الرواد أعضاء النقابة بجدول المعاشات وأسرهم وفاء بما وعدت به خلال الفترة الماضية، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 19% ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا”.



تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير.