نقيب الصحفيين يعلن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 19.05%

كشف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد التشاور مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لــبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين، وبدون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملون بـالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد رشوان -في بيان له اليوم الأربعاء- أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد صرف البدل للجميع بالزيادة الجديدة.

وأعرب نقيب الصحفيين، باسم جموع الصحفيين المصريين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره، وللدكتور محمد معيط وزير المالية على استجابته.

وطمأن ضياء رشوان، الزميلات والزملاء الكرام بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه القريب القادم اقتراحًا بنسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، والتي تتطلب موافقة المجلس نظرًا لتحمل النقابة ما يقارب 75% من ميزانية المعاشات.