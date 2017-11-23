نقيب الصحفيين يدعو للاستفادة من التجربة الفرنسية فى المدن المستدامة

هاجر عمران وسمر السيد: دعا عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية فى إنشاء المدن المستدامة، خاصة أن فرنسا لها خبرة طويلة فى هذا المجال، في ظل تنفيذ مصر للعاصمة الإدارية الجديدة. وقال خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان ا



هاجر عمران وسمر السيد:

دعا عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية فى إنشاء المدن المستدامة، خاصة أن فرنسا لها خبرة طويلة فى هذا المجال، في ظل تنفيذ مصر للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان المدن المستدامة، إن المؤتمر يجسد العلاقة القوية بين البلدين لما يمثله من رمزية التعاون المصرى الفرنسى مشيرا إلى أن الرئيسين عبد الفتاح السيسى وإيمانويل ماكرون أكدا أن العلاقات المشتركة متميزة فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن دور مصر مهم للغاية كما أنها هى الدولة الأقوى فى المنطقة، خاصة مع مرور دول الجوار بتحديات مثل العنف والتطرف والإرهاب وبالتالى فإن مصلحة الجانبين تحتم الوقوف معا لتحقيق منفعة متبادلة وفق تعبيره.