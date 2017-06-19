نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الكرة يحضران حفل سحور رابطة النقاد الرياضيين

وكالات:أقامت رابطة النقاد الرياضين حفل السحور السنوي، الاثنين، للرابطة بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار ومحمد شبانة رئيس الرابطة وأعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.وأعرب سلامة، عن سعادته بالت

وكالات:





أقامت رابطة النقاد الرياضين حفل السحور السنوي، الاثنين، للرابطة بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار ومحمد شبانة رئيس الرابطة وأعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.

وأعرب سلامة، عن سعادته بالتواجد في حفل سحور الرابطة والتي اعتبرها من أهم الروابط في نقابة الصحفيين نظرا لترابط أعضاءها.

ودعا النقيب، أعضاء الرابطة وكافة الصحفيين لحضور حفل إفطار النقابة الخميس المقبل بمركز شباب الجزيرة، مشيرا إلى أن سبب إقامتها بمركز شباب الجزيرة لوجود بعض أعمال التطوير في مقر النقابة، لافتا إلى أنه كان لديه رغبة في إقامتها بالنادي النهري للصحفيين ولكن ارتفاع منسوب المياه حال دون حدوث ذلك.

وشكر نقيب الصحفيين أعضاء الرابطة على دعوتهم له لحضور حفل السحور متمنيا لهم مزيد من الترابط والنجاح .

ومن جانبه، أبدى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة سعادته لوجوده في حفل سحور رابطة النقاد الرياضين موجها الشكر لأعضاء الرابطة على دعوته له بالحضور وكذلك لبعض أعضاءه لوقوفهم معه خلال الـ25 عاما الماضية.

وتمنى أبوريدة خلال كلمته التوفيق لمنتخب مصر في الصعود لكأس العالم 2018 في روسيا.

وفي ختام الحفل، حرص مجلس إدارة الرابطة على تكريم أسر أعضاء الرابطة الراحلين، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة التفوق الصحفي من أعضاء الرابطة.