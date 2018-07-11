نقيب الصحفيين: مكرم محمد أحمد لم يوجه له اتهاما وأكد احترامه للنيابة

رحاب صبحىأكد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين احترام وتقدير نقابة الصحفيين للنيابة العامة وللنائب العاموأشار إلى حضوره مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، جاء امتثالاً لقرار النائب العام بسؤال رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا وقد تبين من خ

رحاب صبحى

أكد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين احترام وتقدير نقابة الصحفيين للنيابة العامة وللنائب العام

وأشار إلى حضوره مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، جاء امتثالاً لقرار النائب العام بسؤال رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا وقد تبين من خلال التحقيق الذي لم يوجه خلاله أي إتهام له.

وأوضح أنه طلب الحضور كان على سبيل الاستدلال وليس الاتهام وأنه كان هناك لبس في تفسير نص المادة (26) من قانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

وأكد مكرم أنه لم يقصد أبدًا التغول على اختصاصات النائب العام وأنه يقدر النيابة العامة، ودورها في حفظ واستقرار الوطن ونجاح مؤسساته في أداء رسالتها على أكمل وجه.

وحضر جلسة التحقيق من نقابة الصحفيين عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وحاتم زكريا السكرتير العام ، وسيد أبوزيد المستشار القانوني للنقابة، وحضر من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس .