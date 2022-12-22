نقيب الصحفيين : لا تفريط في سيادة قناة السويس

قال ضياء رشوان . نقيب الصحفيين إنه لا تفريط في سيادة قناة السويس .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لعرض إنجازات وحصاد عام 2020 بالنسبة للهيئة والرد على ما أثير من لغط بشأن إنشاء صندوق قناة السويس الذي يناقش بمجلس النواب.

أوضح أن موضوع صندوق هيئة قناة السويس أثار من جديد الجدل الاقتصادي حول احتواء الموازنة العامة لصناديق الخاصة أم خارجها .

وقال إن هذا الأمر مطروح حاليا في الحوار الوطني الذي يترأسه رشوان.

وأكد أن قناة السويس لا يمكن التفريط في سيادتها.

وأضاف أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من أرض مصر فما بالنا بقناة السويس التي سالت علي ضفتيها دماء الضباط وأبناء مصر.

وتابع أن الرئيس جمال عبد الناصر أعلن تأمين القناة واستراد مصر لها قبل انتهاء امتيازها بتسع سنوات.