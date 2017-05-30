نقيب الصحفيين : لا أعترف بالدفاع عن المواقع المحجوبة

أحمد الدسوقى أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه لا يعترف باجتماع بعض أعضاء النقابة لمساندة المواقع المحجوبة، منوهًا بأن بيانهم يضر هذه المواقع وليس فى صالحها. وأشار سلامة، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على قناة سى بى سى إكسترا، إلى…

أحمد الدسوقى

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه لا يعترف باجتماع بعض أعضاء النقابة لمساندة المواقع المحجوبة، منوهًا بأن بيانهم يضر هذه المواقع وليس فى صالحها.





وأشار سلامة، خلال لقائه ببرنامج “المواجهة” على قناة سى بى سى إكسترا، إلى أن بيان هؤلاء الأعضاء تم خارج إطار العمل المؤسسى، لافتًا إلى أنه يمتلك أغلبية داخل المجلس قادرة على التصدى للمشكلات دون مزايدة.

وتابع: “يوجد 5 مواقع مصرية متهمة فعليًّا بدعم الإرهاب إعلاميًّا”، مشيرًا إلى أن النقابة أرسلت 5 شكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب المواقع.

كان أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين هم: جمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، قد أصدروا بيانًا حول “القرار اللقيط بحجب عدد من المواقع المصرية”.

وأبدى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقّعين على هذا البيان رفضهم القاطع لكل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر، ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية.

وقال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إن “هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري، كما تؤكد قرارات الحجب اللقيطة التي صدرت عن جهة مجهولة أن أعداء حرية الصحافة في مؤسسات الدولة يسيطرون على المشهد تمامًا ويفرضون وجهة نظرهم بعيدًا عن كل قانون”.