نقيب الصحفيين : توقيع عقد شراء المقر التاريخي لفرع النقابة في الإسكندرية

بدفع جزء مقدم من المبلغ المتفق عليه وفق قرارات مجلس النقابة، على أن يتم تقسيط الباقي على ٣ سنوات بدون فوائد.

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، الأربعاء، توقيعه العقد النهائي لشراء مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية وسداد مقدم الثمن للشركة المالكة، تطبيقا للقرارات التي اتخذها مجلس النقابة.

وأوضح نقيب الصحفيين في بيان، أن توقيع العقد جاء بعد نجاح المفاوضات مع الشركة المالكة طوال الشهور السابقة.

وأشار إلى أن التوقيع جاء بعد صدور حكم قضائي لصالح الشركة بفسخ عقد الإيجار مع النقابة وإخلاء مقر الإسكندرية فوريا.

وقامت النقابة والشئون القانونية بها بالتفاوض مع إدارة الشركة المالكة، للوصول للإجراءات القانونية الواجبة لإتمام عقد الشراء، وفق البيان.

وأضاف ضياء رشوان، أنه جرى الاتفاق مع الشركة المالكة على شراء مقر النقابة الفرعية، بدفع جزء مقدم من المبلغ المتفق عليه وفق قرارات مجلس النقابة، على أن يتم تقسيط الباقي على ٣ سنوات بدون فوائد، دون تحديد القيمة المالية المتفق عليها.

وهنأ نقيب الصحفيين كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية وكل أعضاء نقابة الصحفيين بشراء مقر نقابة الإسكندرية التاريخي ليتم الاحتفاظ به بعد شغل النقابة له إيجارًا لمدة 60 عاما، ليكون بذلك أول مقر مملوك للنقابة خارج مقرها الرئيسي بالقاهرة.