نقيب الصحفيين: الإفراج عن الصحفي عادل صبري ووصوله لمنزله

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تم عصر اليوم الاثنين 27 يوليو إخلاء سبيل الزميل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد النقيب في بيان نشرته نقابة الصحفيين أنه استمرارا لاهتمام النقابة المتواصل بالزميل عادل صبري، فقد تابع بنفسه إجراءات الإفراج عنه حتى وصوله لمنزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيا منذ قليل واطمئن عليه وهو بين أسرته.

وأوضح نقيب الصحفيين أن النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة مع كل الجهات ذات الصلة لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيا، سعيا للوصول لحلول قضائية لها تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون.

وقدم نقيب الصفحيين شكره لكل الجهات القضائية والأمنية التي تساعد في هذا عموما، ودورها خصوصا في الإفراج عن الزميل عادل صبري.