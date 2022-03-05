نقيب الزراعيين يطمئن المصريين: لدينا كميات كبيرة وكافية من القمح

قال الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وهو من أرخص منتجات الطاقة، مضيفا أنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية نوجه رسالة طمأنة للمصريين فلدينا مخازن كبيرة وكافية من السلع الاستراتيجية خاصة القمح لمدة عام كامل.

وأشاد خليفة خلال تصريحات صحفية بالمشروعات الزراعية الجديدة، مشيرا إلى أن جميعها كانت إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات وتوفير الأمن القومي، مشددا على ضرورة التوقف تماما عن التعدي على الأراضي الزراعية التى تنتج 75% من غذاء المصريين.

وأضاف أن بنجر السكر هو المحصول الوحيد حالياً الذى يتبع الزراعة التعاقدية بإجمالي 600 ألف فدان هذا العام وانتاج 10 ملايين طن، مضيفا أننا نستهلك حوالي 2,8 مليون طن وينتج القصب حوالي 900 ألف طن وبالتالي أصبح المستقبل للبنجر في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما وجه التحية للمهندسين الزراعيين نحن خلفكم دائما، مشيرا إلى أن المهندس الزراعي هو المسئول عن توفير الأمن الغذائي والنقابة والدولة تسانده.