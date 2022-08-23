نقيب الزراعيين: وضع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 طبقا للمتغيرات العالمية

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن موجة الحر التي يشهدها العالم تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية ، كما أن المحاصيل في أوروبا مهددة بسبب الجفاف.

وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم تحديد أسعار توريد عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية منها القمح والأرز والذرة كما أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية لحماية الفلاح .

و كشف خليفة أنه يتم حاليا وضع السعر المناسب لتوريد اردب القمح المحلي للموسم القادم 2023 لصالح الحكومة وذلك طبقا للمتغيرات العالمية التي تحدث.

يشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي 2022 سينتهي في 31 أغسطس وتم استلام حتى الآن 4 ملايين طن من المزارعين.

ويبلغ سعر توريد أردب القمح المحلي من 865 إلى 885 جنيها حسب درجة النظافة.