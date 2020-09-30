اقتصاد وأسواق

نقيب الزارعين: «الري الحديث» ضرورة حتمية وليس رفاهية وتحدٍ كبير (فيديو)

قال إن"الحكومة والبنك المركزي وضعوا مبادرات لمساعدة الفلاحين لدخول المنظومة" .
محمد مجدي 10:58 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 10:58 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزارعين أن استخدام الري الحديث أصبح ضرورة حتمية وليست رفاهية كما يشاع حيث أن الحكومة و القيادة السياسية تسعي إلي تطبيق المنظومة.

وقال خليفة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد، إن هناك 2.5 مليون فدان فقط تطبق منظومة الري الحديثة وذلك من إجمالي مساحة 6 ملايين فدان مستهدفة في الوادي والدلتا.

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وأوضح خليفة ، أن تلك الأراضي التي تستخدم الري الحديث تابعة للقطاع الخاص و الاستثماري، قائلا: “الحكومة والبنك المركزي وضعوا مبادرات لمساعدة الفلاحين لدخول المنظومة” .

وقال خليفة إن هناك تحدي كبير لتطبيق المنظومة وهو أن 70٪ من عدد الحائزين للأراضي الزراعية في مصر حيازتهم أقل من 1 فدان وهم بعدد 3.5 مليون مواطن، لذلك يجب مساعدتهم للدخول في منظومة الري الحديث .

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وأوضح خليفة أن منظومة الري الحديث تعمل على توفير عمالة و أسمدة وجودة المحصول خاصة أنه يتم تصدير جزء كبير من المنتج الزائد عن حاجة الإستهلاك.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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