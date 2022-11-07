نقيب الجزارين: كيلو اللحوم 120 جنيهًا للمستورد و220 للبلدي (فيديو)

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن اللحوم ليست السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في أسعارها، وكل السلع في زيادة بعد ارتفاع الدولار، موضحَا أن سعر كيلو اللحم المستورد وصل إلى 120 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 200 إلي 220 جنيهًا، حسب كل منطقة.

وأضاف البسومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، مساء أمس: مش من مصلحة الجزارين ترتفع بالشكل ده وفي عزوف من المواطنين على الشراء، وفي ركود لدي الجزارين وأثرت بشكل سلبي علينا.

وتمني نقيب الجزارين ألا تشهد أسعار اللحوم ارتفاعات جديدة بهذا الشكل، لافتًا إلي أن ارتفاع أسعارها في العالم أجمع وليس في مصر فقط، كما أن سبب زيادتها في السوق المحلية جاء بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:”كيلو اللحمة المستوردة وصل لـ 120 جنيها، بينما وصل كيلو اللحمة البلدي لـ 220 جنيها”.