نقيب أطباء الأسنان: «المهن الطبية» وقع مع 3 بنوك للاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات  

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان إن اتحاد المهن الطبية وقع مع بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية من عدة شهور؛ ليستفيد الأطباء من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «هيكل» في تصريحات له، أنَّ تأخر موافقة البنك المركزى عطل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن القرار يشمل كل الأعضاء بنقابة المهن الطبية، بما يسمح بزيادة المستفيدين من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والصيادلة.

وأشار إلى استفادة أعضاء نقابة المهن الطبية من القروض، بنفس الشروط دون تفرقة بين المهن وبحسب القواعد التى يحددها البنك للقرض.

وأكد «هيكل» أن النقابة توصلت أيضا إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص أطباء الأسنان ممَّن لم يمر على تخرجهم 15 عاما تحسب بشهادة التخرج بحيث يكون الإعفاء الضريبى لمدة ثلاث سنوات بشرط الحد الأقصى لصافى الدخل 50 ألف جنيه.

وفى حالة زيادة صافى الدخل عن هذا الرقم تتم المحاسبة على المبلغ الأعلى من 50 ألف فقط وليس كامل المبلغ.

وبالنسبة للأطباء ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 عاما فيكون الإعفاء الضريبى لمدة عام وبنفس الشروط السابقة، وفى حالة وجود أكثر من عيادة يشترط مجموع صافى دخل العيادات لا يتعدى الـ50 ألف جنيه وتتم المحاسبة بنفس الشروط السابقة وكل الأنشطة يتم إضافتها على بطاقة ضريبية واحدة.

ووضع البنك المركزى المصرى تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبرالماضى مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارا ومعدل نمو 19.7%.

كما قرر البنك المركزي، الالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة فى إطار المبادرة المشار إليها لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام فى هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.