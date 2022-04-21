«نقود القابضة» تطلق «الصغيرة والمتوسطة» بالربع الأخير من العام

أكد الدكتور عبد الرحمن على، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة نقود القابضة للخدمات المالية، أنها تستهدف إطلاق التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المجموعة تنتظر الحصول على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم إتاحة التمويل المباشر«أون لاين» إذ يتمكن العميل من التقديم للحصول على القرض وإتمام الإجراءات إلكترونيا أوعبرالطرق التقليدية.

وأشار إلى أن المجموعة تفاوض 5 بنوك حاليا للحصول على تسهيلات ائتمانية تسهم فى دعم خططها وتوسعاتها خلال الفترة المقبلة غير أنه فضل عدم الإفصاح عن قيمة التمويل المستهدف.

وأعلنت «نقود» القابضة عن الإطلاق الرسمى لها وشركتها التابعة «كاش ناو»، وتعمل المجموعة فى الاستثمار فى حلول التكنولوجيا المالية «Fintech» للمشروعات والشركات، بجانب الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال «على» على هامش الإطلاق الرسمى للمجموعة: «يأتى إطلاق «نقود» فى إطار إيجاد كيان فعّال فى مجال الخدمات غير المالية والاستثمار فى التكنولوجيا المالية للمشروعات والشركات، وتتمثل فكرتها الرئيسية فى توفير تقنيات وأساليب وحلول جديدة تساعد الأفراد والشركات على تلبية احتياجاتهم من الخدمات المالية.

وتابع :«إلى جانب شركة «كاش ناو»ـ، التى توفر حلولاً وخدمات يومية للشركات، تضم «نقود» القابضة ثلاث شركات أخرى هى«نقود فينتك» المتخصصة فى الخدمات المالية والاستثمار فى الشركات الناشئة التى تعتمد على التكنولوجيا المالية، و«نقود لحلول التكنولوجيا»، وتعمل على تقديم بنية تحتية تكنولوجية للشركات، و«نقود لحلول المدفوعات الإلكترونية» وهى منصة رقمية تستطيع الشركات من خلالها تخليص جميع أعمالها.

من جانبه، صرّح أحمد ماجد، نائب العضو المنتدب ورئيس القطاع المالى للمجموعة: «عند تأسيس الشركات التابعة لـ «نقود»، وضعنا فى الاعتبار احتياجات ومتطلبات الشركات وتنفيذ خططنا على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية، بالإضافة إلى شراكاتنا المتميزة ومنها شراكتنا مع «E – Finance».

وأعرب عن تقديره للبنك المركزى المصرى والبنوك المصرية على دعمهم الملحوظ للشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا والحلول المالية، إذ أنه فى السنة الأخيرة شهدت مصر تأسيس عدد كبير من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية ولاقت دعما كبيرا من القطاع المصرفى. وتقدم شركة «كاش ناو» ثلاث خدمات رئيسية هى «Salary Advance» أو سلفة من المرتب، ومن خلالها يتم تسهيل عملية حصول الموظفين على جزء من المرتب مقدما عن طريق التعاقد مع الشركات، وتوفير تمويل وسيولة للسائقين العاملين بها، إذ تسمح بإمكانية تحويل الأرصدة النقدية للسائقين لاستخدامها فى الصيانة وتزويد الوقود والشحن وتوصيل الطلبات مسبقة الدفع وغيرها، و«بطاقة» الشركات التى تتعلق بإصدار البطاقات لصالحها، وتمكينها من سداد التزاماتها المالية الدورية من خلال المدفوعات الدولية والمحلية عبر الإنترنت