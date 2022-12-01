«نقود القابضة» ترفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى

تستهدف مجموعة “نقود القابضة” زيادة رأسمالها المدفوع من 5 من إلى 100 مليون جنيه بحلول ديسمبر المقبل، عبر مساهمات من الشركاء المؤسسين.

كشف عبد الرحمن علي، المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة «نقود» القابضة، إن الحصيلة سيتم توزيعها على «نقود للتمويل» التابعة بهدف زيادة رأسمالها المدفوع إلى 40 مليون جنيه والتى بصدد الحصول على رخصة ممارسة النشاط من هيئة الرقابة المالية، .

وتابع أنه سيتم أيضًا رفع رأسمال شركة “كاش ناو” التابعة، ليصل إلى 50 مليون جنيه، والمتبقى سيتوزع بين «نقود لحلول التكنولوجيا»، و«نقود للمدفوعات الإلكترونية».

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذى للمجموعة مع برنامج CEO Level، والذي يقدمه رئيس تحرير جريدة «المال»، ويذاع كل يوم خميس فى تمام الثامنة مساء على قناة « ALMAL TV».

وقال «على» إن تمويل عملية زيادة رأس المال سيتم من خلال شركاء المجموعة الرئيسيين الثلاثة، مشيرًا إلى أن «كاش ناو» هى الوحيدة من بين الكيانات الأربعة التابعة التى بدأت ممارسة نشاطها فعليًا، وذلك فى يونيو الماضي، ولديها حاليًا محفظة عملاء تضم 250 شركة، وتقوم بتقديم خدمات تحويلات المرتبات للموظفين.

وأضاف «على» إن «كاش ناو» تستهدف الوصول بعدد عملائها القائمين لما يتراوح من 300 إلى 350 شركة خلال أول عام من عملها، على أن ترتفع إلى 700 إلى 1000 بنهاية أول 3 سنوات.

وكشف عن اتجاه «كاش ناو» نحو تقديم خدمات إضافية، مثل التأمين على الحياة، و«الطبى»، والتمويل الاستهلاكى بالتعاون مع أحد الشركاء بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات مع “فاليو”، و«كونتكت» لتقديم هذه الخدمة.

وحول «نقود للتمويل»، قال «على» إن الشركة تركز على تقديم التسهيلات بشكل مرن لشريحة غير مغطاة بالسوق، يتراوح حجم أعمالها من 201 ألف إلى مليون جنيه، وتقدم تمويلات لرأس المال العامل لها، بقيمة من 500 ألف إلى 1.5 مليون جنيه.

وتأسست «نقود القابضة» من خلال 3 شركاء محليين هم محمد عبدالله، وأحمد نجيب وعبدالرحمن على، بهدف العمل فى كل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، وبناءً على ذلك قامت بتدشين «نقود لحلول التكنولوجيا»، هدفها الأساسى وضع كل البرامج لشركات المجموعة وتطويرها بشكل داخلي، حتى لا يتم الاعتماد على أى شركة خارج نطاقها، ثم «نقود لحلول المدفوعات الإلكترونية»، ثم «نقود للتمويل»، المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.