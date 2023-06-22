نقل 3 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص طريق سيوة لمستشفى مطروح العام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس جهود الاسعاف والرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 125 طريق سيوة مرسي مطروح واسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة اخرين تم نقلهم الى مستشفى مطروح العام

حيث وجه محافظ مطروح للدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح بالتوجه على الفور والمتابعة الميدانية لحالات مصابى الحادث بمستشفى مطروح العام ومتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابى الحادث ولتذليل أى عقبات قد تستجد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة ) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين مع تيسير اجراءات ٤ حالات وفاة لتسليمهم لذويهم ،

كذلك جارى تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم يأتى ذلك فور الابلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص وبها عدد ٧ ركاب على طريق مطروح سيوة الكيلو ١٢٥ ، تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بالمستشفيات ونقل المصابين وعددهم ٣ مصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الخدمات العلاجية اللازمة

ووجه محافظ مطروح العزاء لأسر ضحايا الحادث ،ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين