نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر فقدانه الوعي بمنزله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواسطة إلى المستشفى بعد أن فقد وعيه وعانى من آلام في الصدر خلال تواجده بمنزله في “قيسارية”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه جرى نقل نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى “شيبا – تل هشومير” في رمات جان بتل أبيب، موضحا أنه تواجد بالأمس خلال ساعات الحر في طبرية، واشتكى اليوم من دوار طفيف، فأوصي طبيبه الشخصي بنقله إلى المستشفي.

وأضاف المكتب أن الفحوصات الأولية لنتنياهو كانت طبيعية، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تعرضه للجفاف، وأنه يواصل الخضوع لفحوصات روتينية بناء على توصية الأطباء، مؤكدا أن حالته الصحية “جيدة”.

وأشار موقع “والا” العبرى إلى أن نتنياهو كان بكامل وعيه عند نقله للمستشفي، وأنه دخل إلى قسم الطوارئ دون مساعدة.