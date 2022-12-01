نقل موظفى 8 وزارات و 6 هيئات للعاصمة الإدارية مطلع 2023

تنطلق يوم 1 يناير المقبل عملية نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن انتهت وبشكل كامل جميع التجهيزات، لضمان سير العمل دون أى تأثير، بحسب ما صرح به مصدر رسمى لـ«المال».

مصدر : تنفيذ المرحلة الثانية للخطة الحكومية مارس المقبل

واعتمدت الحكومة خطة من ثلاث مراحل لنقل جهاتها التابعة لمقرها الجديد – بحسب نسخة حصلت عليها “المال” – تشمل “الأولى” 8 وزارات، وثلاث هيئات، و3 جهات أخرى اعتبارا من 1 يناير المقبل.

وأوضحت الخطة أن المرحلة الأولى تتضمن نقل وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والكهرباء.

كما تشمل المرحلة الأولى أيضا نقل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الخطة التى جرى إقرارها تم الانتهاء منها وتحديد الجهات التى سيتم نقلها ومواعيد النقل بعد مناقشات مستفيضة قبل أن يعتمدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مطلع نوفمبر الماضي.

وأكد المصدرأن أول تكليف تلقاه المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية فور توليه منصبه، هو تجهيز خطة عاجلة لنقل الجهات الحكومية إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الجديدة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشهد شهر مارس المقبل نقل عدد من الوزارات والجهات الحكومية ضمن المرحلة الثانية للخطة المعتمدة، على أن يتم نقل باقى الجهات بنهاية يونيو المقبل.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد أول اجتماع له فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية ديسمبر 2021 وهو المقر الذى انطلقت عملية إنشائه مطلع 2018 على مساحة 26 ألف متر مرفق به منطقة خضراء على 50 ألف متر.