نقل ملكية 20% من أسهم طاقة عربية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أعلنت شركة “اي اف جي هيرميس”، عن تفاصيل تنفيذ صفقة بآلية الحجم الكبير ، على أسهم طاقة عربية، بقيمة 1.62 مليار جنيه، خلال جلسة تداول امس الإثنين 24-7-2023.

وكشف بيان صادر شركة اي اف جي هيرميس الدولية السمسرة في الأوراق المالية – منفذ الصفقة- عن انه تم تنفيذ عملية نقل ملكية على 270.47 مليون سهم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بمتوسط سعر شراء 6.023 جنيه للسهم.

وبذلك تصل نسبة مساهمة جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، في رأسمال طاقة عربية إلى 20%، بعد تنفيذ الصفقة .

وأشارت الشركة، إلى أنه تم تنفيذ الصفقة في إطار عملية نقل ملكية أسهم شركة طاقة عربية الى أحد الدائنين، والمشار اليها مسبقا في تقرير الافصاح بغرض تداول أسهم الشركة، والتي نصت على ان هناك عملية نقل ملكية ستتم على أسهم الشركة إلى احد دائني شركة القلعة للاستثمارات المالية.

وذلك تنفيذا لأحكام اتفاقية بيع مع إعادة الشراء، والمبرمبة بين كل من شركة “SLIVERSTON CAPITAL INVESTMENTS”، و القلعة للاستثمارات المالية، و “CITADEL CAPITAL PARTNERS”، – ويشار إليهم مجتمعين بالمساهم الرئيسي، مع أحد دائني شركة القلعة.

وتم الاتفاق بين الطرفين على نقل ملكية 270.47 مليون سهم، تمثل 20% من إجمالي رأس مال طاقة عربية والمملوكة للمساهم الرئيسي.

ويمنح الاتفاق المشار إليه، شركة القلعة للاستتثمارات المالية، الحق في اعادة شراء الاسهم المبيعة من الدائن خلال 4 سنوات من تاريخ اتمام الصفقة.

جدير بالذكر أنه تم بدء التداول على سهم طاقة عربية، في البورصة المصرية اعتبارا من 10-7-2023.

وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم شركة طاقة عربية برأسمال مُصدر 676.2 مليون جنيه، موزع على 1.35 مليار سهم بقيمة إسمية 0.5 جنيه للسهم.