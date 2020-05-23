رياضة

نقل لاعب الزمالك السابق المصاب بـ«كورونا» لأحد مستشفيات مصر الجديدة

شعبان عبدالوهاب، لاعب كرة السلة بنادي الزمالك السابق، والمدرب الحالي بقطاع الناشئين
إسلام مصطفى 3:27 م, السبت, 23 مايو 20 3:27 م, السبت, 23 مايو 20

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أوضح أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه تم نقل شعبان عبدالوهاب، لاعب كرة السلة السابق بالنادي لأحد مستشفيات مصر الجديدة، للعلاج من فيروس كورونا.

وكان شعبان عبدالوهاب، لاعب كرة السلة بنادي الزمالك السابق، والمدرب الحالي بقطاع الناشئين، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصرح عبدالفتاح، للموقع الرسمي لنادي الزمالك، بأن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تواصل مع وزارة الصحة والشباب والرياضة؛ من أجل البحث عن مستشفى لنقل اللاعب شعبان عبدالوهاب إليه لتلقيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه على الفور تم نقل اللاعب لأحد مستشفيات مصر الجديدة، مُتمنيًا الشفاء العاجل لمدرب قطاع الناشئين بالنادي.

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بقلم إسلام مصطفى

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