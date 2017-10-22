نقل فعاليات كايرو آى سى تى إلى القاهرة الجديدة‎

محمود جمالقررت شركة "تريد فيرز" المنظمة، لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، نقل دورة العام الحالى، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية إلى مركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.وأرجعت مصادر مقربة من الشركة للمال، السبب وراء ذلك إلى أعمال التطوير

محمود جمال

قررت شركة “تريد فيرز” المنظمة، لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، نقل دورة العام الحالى، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية إلى مركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.

وأرجعت مصادر مقربة من الشركة للمال، السبب وراء ذلك إلى أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة المحيطة بأرض المعارض بمدينة نصر، وتسببت فى صعوبة وصول الزائرين خلال دورة العام الماضى إلى البوابات الرئيسية.

كانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق عن تنظيم دورة 2017 خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل، فى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض، بحضور 500 خبير ورئيس تنفيذى للشركات، وأكثر من 400 شركة عالمية ومحلية فى مجالات شبكات الاتصالات والاقمار الصناعية وحلول المدفوعات الالكترونية والدفاع والأمن والسلامة العامة، بالإضافة إلى بناء المدن والمجتمعات الذكية.