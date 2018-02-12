نقل عدد من القطع الأثرية إلي متحف سوهاج القومي

دعاء محمود انتهي قطاع المتاحف بوزارة الآثار، من تجهيز وتغليف عدد من القطع الأثرية من مقتنيات كلٍ من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق ومتحف النسيج المصري بشارع المعز بالقاهرة و ذلك تمهيداً لنقلها إلي متحف سوهاج القومي.وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن تلك القطع ستكون ضمن سيناريو الع



دعاء محمود



انتهي قطاع المتاحف بوزارة الآثار، من تجهيز وتغليف عدد من القطع الأثرية من مقتنيات كلٍ من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق ومتحف النسيج المصري بشارع المعز بالقاهرة و ذلك تمهيداً لنقلها إلي متحف سوهاج القومي.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن تلك القطع ستكون ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف والذي من المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أنه تم اختيار 108 قطع من متحف الفن الإسلامي، من بينها إبريق من الفخار السادة ذي يد وقاعدة قصيرة ورفيعة، وعدد من القلل والمسارج الملونة من الفخار والخزف والمختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلي مجموعة من اللوحات المصنوعة من الخشب تصور سيدة واقفة داخل باب مقبي؛ ولوحة من القماش تصور منظر قروي به رجل يقف بجوار النَّهر، ومخطوط فارسي صغير خاص بقصة مجنون ليلي به 18 صورة ملونة وعدد من المصاحف مكتوبة بخط اليد والتي يرجع تاريخ بعضها إلي عام 1170 هجرياً.

أما عن القطع التي تم اختيارها من متحف النسيج المصري، فأضافت أن عددها 16 قطعة تنوعت بين قطع من النسيج المزخرف بخرز الفيانس يرجح أن تكون غطاء لتماثيل نذريه، وبقايا رداء طفل من الكتان وكسوة للكعبة مستطيلة الشكل، بالإضافة إلي مجموعات أخري من القطع مأخوذة من عدد من متاحف الجمهورية و الجاري تجهيزها حالياً لنقلها المتحف.

وأكدت أنه جارٍ دراسة آليات نقل تلك القطع بما يضمن توفير التأمين الكامل لها ويتناسب مع احدث التقنيات المتعارف عليها في التغليف والنقل.

وتجدر الإشارة إلي أن بداية إنشاء متحف سوهاج القومي كانت عام 1993م ثم توقفت لأسباب هندسية، وتم استكمال العمل به مرة اخري في عام 2006م وتوقف بعد قيام ثورة يناير، ثم تم البدء في العمل مرة جديدة عام 2016.

