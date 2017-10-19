نقل صحفية للمستشفى بعد اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية

إيمان عوفقالت فاطمة سراج، محامية بمركز حرية الرأي والتعبير، إن الصحفية أسماء زيدان فقدت الوعي بقسم الهرم، وأنه جارٍ نقلها بالإسعاف لأحد المستشفيات.وأشارت فاطمة إلى أن أسماء تم إلقاء القبض عليها في المحضر رقم 59703 لسنة 2017 جنح الهرم، وأن الاتهامات التي وُجهت لها نشر صور غير حقيقية مِن ش

إيمان عوف





قالت فاطمة سراج، محامية بمركز حرية الرأي والتعبير، إن الصحفية أسماء زيدان فقدت الوعي بقسم الهرم، وأنه جارٍ نقلها بالإسعاف لأحد المستشفيات.

وأشارت فاطمة إلى أن أسماء تم إلقاء القبض عليها في المحضر رقم 59703 لسنة 2017 جنح الهرم، وأن الاتهامات التي وُجهت لها نشر صور غير حقيقية مِن شأنها تكدير السلم العام وإهانة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قامت إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية باستصدار إذن من النيابة العامة بإلقاء القبض على صحفية بناء على تعليمات وزارة الداخلية بتتابع الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم نشره عليها تخص التحريض أو إهانة لرئيس الجمهورية، وقررت النيابة تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.