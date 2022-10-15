نقل شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى بعد إصابتها برباط صليبي

تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب لإصابة بالرباط الصليبي الساعات الأخيرة، بعد انزلاق قدمها بمنزلها مما اضطر لنقلها للمستشفى وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات تأكد أنها أصيبت برباط صليبي.

يذكر أيضا أن شيرين عبد الوهاب كان مفترض أن تحيي حفلا غنائيا كبيرا بالكويت نهاية أكتوبر الجاري، لكن من المتوقع أن يتم تأجيل هذا الحفل لحين شفائها التام، حيث لا تستطيع أن تسافر حاليا بسبب الإصابة التي تعرضت لها.

وكان آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب في برنامج “صاحبة السعادة” مؤخرا على شاشة dmc مع الإعلامية والفنانة والمنتجة إسعاد يونس، وأذيعت الحلقة على جزأين تحدثت فيهما شيرين عن أسرار وكواليس جديدة لأول مرة في حياتها الفنية والخاصة.