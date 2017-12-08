نقل شاغلي وحدات عمارات القطامية إلى مشروع الأسمرات غدا

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم غدا، البدء في نقل شاغلي وحدات المرحلة الأولي بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، إلى الوحدات الجديدة التي تم تخصيصها لهم بنظامي التمليك والإيجار بمشروع الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى أنه سيتم نقل 135 أسرة انتهت من التعاقد مع الهيئة من شاغلى عمارات المرحلة الأولى التي تم التعامل عليها، و قامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقلهم، إلى الوحدات الجديدة المؤثثة، والمزودة بالأجهزة الكهربائية.

وأوضح أنه تم إجراء قرعة لتخصيص الوحدات للمواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بدون وجه حق، بمشروع الأسمرات بالمقطم، بعد قيامهم بدفع المقدمات، والتعاقد مع الهيئة، لافتا إلى أن مواطني عمارات المرحلة الأولى التي تم التعامل عليها، حصل بعضهم على الوحدات بنظام التمليك، والبعض الآخر بنظام الإيجار.

وأعلن أنه سبق تنظيم زيارة للمواطنين المخصصة لهم الوحدات بالأسمرات لمعاينة وحداتهم، و أبدوا سعادتهم ورضاهم، بقيام وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بحل مشكلتهم، وتوفير وحدات مشروع الأسمرات لهم.

وأضاف أنه عقب نقل المواطنين إلى مشروع الأسمرات، سيتم التعامل مع الوحدات المستلمة وبدء إزالتها على الفور، تنفيذاً لتوصيات التقرير الفنى بإزالة جميع عمارات المشروع، نظراً لتدهور حالتها الإنشائية، وخطورتها على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.

